Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 16.04.2021 bis 17.04.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen - Am Samstag, 17.04.2021, gegen 07:00 Uhr kam es in Garrel, Weißdornweg, zu einem Verkehrsunfall, wobei die beiden Fahrzeuginsassen schwer verletzt wurden. Ein 21-jähriger aus sein 22-jähriger Beifahrer aus Bremen befuhren mit einem PKW, Ford, den Weißdornweg in Fahrtrichtung Auf'm Esch. Aus bislang unbekannter Ursache kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum und Telefonmast. Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrzeugführer und Beifahrer schwer verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Weitere Meldungen liegen derzeit nicht vor.

