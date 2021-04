Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unerlaubte Einreise im LKW

Dornstadt - Temmenhausen (ots)

Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten am gestrigen Donnerstagmittag (15.04.2021) auf der A8 am Rastplatz Kemmental vier afghanische Staatsangehörige feststellen, welche zuvor mit einem LKW aus Serbien eingereist waren. Gegen 14:00 Uhr meldeten mehrere Autofahrer am Rastplatz Kemmental ungefähr zehn Personen, die offenbar zuvor aus dem Laderaum eines LKWs geklettert und anschließend auf dem Standstreifen in Richtung Stuttgart gegangen seien. Eine alarmierte Streife der Autobahnpolizei Mühlhausen stellte kurz darauf vier afghanische Staatsangehörige auf der Autobahn fest, nahm diese in Gewahrsam und übergab sie später der Bundespolizei. Als weitere Polizeistreifen am Rastplatz eintrafen, befanden sich die weiteren mutmaßlich Geflüchteten sowie der beschriebene LKW nicht mehr vor Ort. Diese konnten auch im Rahmen einer darauffolgenden Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Geflüchteten in dem LKW von Serbien nach Deutschland eingereist sind. Die 16 bis 25-Jährigen stellten Asylanträge und wurden nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen an das zuständige Jugendamt und die Landeserstaufnahmeeinrichtung übergeben. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49 711 870350 zu melden.

