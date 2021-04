Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frauen in S-Bahn angegriffen

Leinfelden-Echterdingen - Oberaichen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Montagabend (12.04.2021) während der Fahrt in einer S-Bahn von Oberaichen nach Leinfelden zwei Frauen beleidigt und angegriffen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte gegen 17:00 Uhr am Haltepunkt Vaihingen eine S-Bahn der Linie S3 betreten und sich gegenüber einer 39-jährigen Reisenden gesetzt haben. Nachdem er dort wohl seine Maske abnahm, habe ihn die Frau auf die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes hingewiesen. Daraufhin riss der Mann die 39-Jährige offenbar unvermittelt zu Boden und beleidigte sie. Die Geschädigte, welche durch den Angriff Schmerzen in der Hüfte erlitt, setzte sich nach bisherigen Informationen gegen den Angreifer zur Wehr, woraufhin dieser wohl von der Reisenden abließ. Eine Mitfahrerin wurde Zeugin des Vorfalls und soll die Situation mit ihrem Smartphone gefilmt haben. Als der Tatverdächtige dies bemerkte, versuchte er offenbar nach dem Handy zu greifen und zudem auf die Filmende einzuschlagen. Den beiden Frauen gelang es wohl gemeinsam den Mann abzuwehren, der den Zug am darauffolgenden Halt am Bahnhof Leinfelden verlassen haben soll. Die 39-Jährige informierte später die Polizei über den Vorfall. Die zweite Geschädigte konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 30 Jahre alter und dünner Mann mit Glatze beschrieben. Er soll ein arabisches Erscheinungsbild haben und akzentfrei Deutsch sprechen. Die ermittelnde Bundespolizei bittet die zweite, bislang unbekannte Frau sowie Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell