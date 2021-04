Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Versuchter Automatenaufbruch am Hauptbahnhof Bad Friedrichshall

Bad Friedrichshall (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Sonntagabend (11.04.2021) versucht einen Süßwarenautomaten am Hauptbahnhof Bad Friedrichshall aufzubrechen. Gegen 18:00 Uhr beobachtete ein Reisender zunächst mehrere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren, welche offenbar am Bahnsteig 10/11 einen Automaten beschädigten und alarmierte die Polizei. Noch bevor die Streifen des Polizeipostens Bad Friedrichshall und des Bundespolizeireviers Heilbronn am Hauptbahnhof eintrafen, waren die mutmaßlichen Täter bereits geflüchtet. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Unbekannten allem Anschein nach erfolglos versucht hatten, den Automaten an mehreren Stellen gewaltsam zu öffnen und diesen dabei erheblich beschädigten. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +4971318882600 zu melden.

