Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe wieder aktiv

Lüdenscheid (ots)

Am gestrigen Montag, 15.03., gegen 15.30 Uhr, wurde eine 29-jährige Frau Opfer eines Diebes. Sie befand sich in einem Supermarkt an der Schumannstraße und hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt.

Als sie sich in der Obstabteilung nach der Auswahl von Obst bückte, kam ihr eine männliche Person sehr nahe. Als die Lüdenscheiderin den Mann beobachtete sah sie, wie dieser seinen vermeintlichen Einkaufswagen stehen ließ und schnell die Filiale verließ. In diesem Moment stellte sie fest, dass ihre Handtasche geöffnet und der Fremde ihre Geldbörse geklaut hatte.

Beschreibung:

männlich, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, leicht angegraute kurze Haare, heller (grau oder beige) Kurzmantel, helle ,möglicherweise karierte Schirmmütze (Flatcap), trug eine helle Mundnasenbedeckung

Sachdienliche Hinweise zu dem Portemonnaiedieb nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

