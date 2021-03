Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wieder einmal Portemonnaie gestohlen

Werdohl (ots)

Am gestrigen Montag, gegen 9.45 Uhr, befand sich eine Seniorin in einem Supermarkt am Fritz-Thomee-Platz. Als die 84-jährige Neuenraderin ihre Ware an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass man ihr ihre Geldbörse aus der Handtasche, die sie über der Schulter trug, gestohlen hatte.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich des Fritz-Thomee-Platzes nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell