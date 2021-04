Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schlägerei am Bahnhof Endersbach

Endersbach (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag (05.04.2021) am Bahnhof Endersbach gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 02:00 Uhr auf dem Bahnsteig zwei zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen den jeweils vier bis fünfköpfigen Personengruppen. Diese führte im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens sechs beteiligten jungen Männern. Hierbei wurde unter anderem eine 19-Jährige, welche versucht haben soll zwischen den beiden Parteien zu schlichten, zu Boden gestoßen und dabei leicht am Rücken und den Händen verletzt. Beim Eintreffen der von einer Zeugin alarmierten Streifen der Landespolizei flohen mehrere der mutmaßlich Beteiligten zu Fuß. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten anschließend zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 25 Jahren angetroffen und deren Identitäten festgestellt werden. Hinzugerufene Rettungskräfte verbrachten die 19-jährige Geschädigte vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den deutschen und nigerianischen Staatsbürger, sowie gegen mindestens vier bislang unbekannten Tatverdächtigen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell