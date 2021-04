Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte in S-Bahn belästigt

Leonberg / Weil der Stadt (ots)

Ein 33-jähriger Mann hat bereits am Donnerstagabend (01.04.2021) gegen 19:30 Uhr in einer S-Bahn zwischen Leonberg und Weil der Stadt eine bislang unbekannte Frau sexuell belästigt. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete zunächst eine Reisende in der S-Bahn der Linie S6, wie der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Mann während der Fahrt offenbar eine junge Frau bedrängte und sie mehrfach gegen ihren Willen an den Armen und der Hüfte berührt haben soll. Die hierauf alarmierten Streifen der Landespolizei konnten im Rahmen einer darauffolgenden Fahndung in Weil der Stadt einen 33 Jahre alten eritreischen Staatsangehörigen vorläufig festnehmen. Bei der bislang unbekannten Geschädigten soll es sich um eine 17-20 Jahre alte Frau mit langen blonden Haaren handeln, die unmittelbar nach der Tat die S-Bahn am Bahnhof in Weil der Stadt getrennt vom Tatverdächtigen verließ und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernte. Die Geschädigte sowie weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell