Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 29-Jährige sexuell belästigt

Korntal-Münchingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am vergangenen Samstagnachmittag (03.04.2021) in einer S-Bahn auf der Fahrt von Leonberg nach Korntal eine 29-Jährige sexuell belästigt. Die junge Frau war gegen 16:00 Uhr in einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Schwabstraße unterwegs. Nachdem die 29-Jährige von ihrem Sitz aufstand, um den Zug am darauffolgenden Halt Korntal zu verlassen, bemerkte sie offenbar einen ihr unbekannten Mann im gegenüberliegenden Sitzbereich, welcher seine Hose geöffnet und an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert haben soll. Als die Geschädigte an dem Tatverdächtigen vorbeiging, soll dieser sie zudem am Arm berührt haben. Die Reisende sprach den unbekannten Mann daraufhin wohl lautstark auf seine Handlungen an, verließ die S-Bahn und meldete den Vorfall kurze Zeit später der Polizei. Der Tatverdächtige wird als höchstens 25 Jahre alter und 170-175 cm großer Mann mit kurzen dunkelbraunen Haaren sowie heller Haut beschrieben. Zur Tatzeit trug er offenbar eine dunkle lange Hose, weiße Schuhe sowie einen Mund-Nase-Schutz. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und exhibitionistischen Handlung. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell