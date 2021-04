Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 17.04.2021 bis 18.04.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer - Am Samstag, 17.04.2021, gegen 18:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger aus Molbergen mit seinem Motorrad den Kneheimer Weg in Richtung stadteinwärts in Molbergen. Ein 32-jähriger aus Cloppenburg fuhr mit seinem PKW, BMW, entgegengesetzt und wollte nach links auf das dortige Tankstellengelände abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 24-jährige Molberger schwer verletzt wurde. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber einem Krankenhaus in Bremen zugeführt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme war der Kneheimer Weg zeitweise voll gesperrt.

Garrel - Beschlagnahme von 3.600 unversteuerten Zigaretten - Am Samstag, 17.04.2021, gegen 13:10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 25-jährigen Garreler in der Kaiforter Straße in Garrel mit seinem PKW, BMW. Auf dem Rücksitz entdeckten sie 18 Stangen mit insgesamt 3.600 unversteuerten Zigaretten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Verdacht des Fahren unter Drogeneinfluss - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Cloppenburg, Lankumer Ring, ergab sich am Sonntag, 18.04.2021, gegen 00:55 Uhr, bei einem 27-jährigen Emsteker der Verdacht, dass dieser seinem PKW, VW, im öffentlichen Straßenverkehr führte, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, so dass eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Cloppenburg - Diebstahl eines Kleinkraftrades - In der Zeit von Donnerstag, 15.04.2021, 21:00 Uhr bis Freitag, 16.04.2021, gegen 17:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein unverschlossenes Kleinkraftrad der Marke Peugeot, Speedfight 2LC, von einem Grundstück im Adolf-Kolping-Ring in Cloppenburg. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.

