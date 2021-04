Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Zimmerbrand

Lippe (ots)

(rf) Am Sa., 24.04.2021 kommt es in den frühen Morgenstunden zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Felix-Fechenbach-Straße. Durch frühzeitig eintreffende Polizeibeamte können zwei Personen aus der betroffenen Wohnung gerettet und die übrigen, teilweise noch schlafenden Hausbewohner gewarnt und in Sicherheit gebracht werden. Die ebenfalls schnell vor Ort eintreffende Feuerwehr kann die Flammen rasch löschen. Personen kommen nicht zu schaden; es entsteht lediglich Sachschaden. Wie das Feuer entstehen konnte ist noch unklar; die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

