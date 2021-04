Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Motorradfahrer prallt gegen PKW.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag auf der Sternberger Straße ereignet hatte, zog sich ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Bad Oeynhausen leichte Verletzungen zu. Gegen 16 Uhr stürzte er mit seiner Kawasaki in einer Rechtskurve, als er in Richtung Bösingfeld unterwegs war. Ein ihm entgegenkommender 58-jähriger Mann aus Lemgo konnte mit seinen Mercedes nicht mehr ausweichen, so dass die Fahrzeuge seitlich kollidierten. Der 64-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro.

