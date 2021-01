Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei kontrolliert - Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstag Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Mannheimer Straße überwachten die Beamten das Tempolimit. Stadteinwärts ist eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde erlaubt. Am Vormittag stellten die Ordnungshüter 27 Verkehrsteilnehmer fest, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Die Fahrer wurden angehalten und verwarnt. Auf sechs von ihnen kommt ein Bußgeld zu.

Während der Kontrolle wurden die Polizisten auf einen Autofahrer aufmerksam, der durch seine Fahrweise auffiel. Wie sich herausstellte, war der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sie war ihm entzogen worden. Zudem stand der Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Die Beamten stellten hierfür typische Anzeichen fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Den Autoschlüssel musste er abgeben. Der 25-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

