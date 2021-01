Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto durchwühlt

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern)Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben sich am Dienstagabend an einem Auto in Mackenbach zu schaffen gemacht. In der Brucknergasse durchsuchten sie ein Auto, das an einem Wohnhaus unverschlossen abgestellt wurde. Die Besitzerin des Pkws konnte die beiden Männer durch die Überwachungskamera am Haus beobachten und rief die Polizei. Ihr Mann ging vor die Tür und störte damit die Diebe. Sie flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet.

In diesem Zusammenhang noch einmal unser Appell an alle Autobesitzer und Fahrzeugnutzer: Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, wenn Sie es verlassen - egal, ob Sie nur wenige Minuten weg sind oder das Auto die ganze Nacht über abgestellt ist! Und auch wenn Sie es verschlossen haben, lassen Sie bitte keine Wertgegenstände im Innenraum zurück! |elz

