POL-LIP: Leopoldshöhe. Automaten aufgeknackt.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte knackten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Münzgeldautomaten auf dem Gelände der "Star"-Tankstelle an der Hauptstraße. Die Täter stahlen das Münzgeld aus einem SB-Staubsauger sowie aus der SB-Waschanlage. Wie hoch die Beute der Diebe ist, steht noch nicht fest. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

