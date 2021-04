Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Diebstähle aus Autos.

Lippe (ots)

Aus zwei Fahrzeugen stahlen Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag diverse Gegenstände und Bargeld. In beiden Fällen hatten die Nutzer ihre Fahrzeuge nicht abgeschlossen. Aus einem in der Heidebachstraße abgestellten blauen Chrysler stahlen die Diebe Bargeld und persönliche Papiere. Aus einem weißen VW Golf stahlen die Täter in der Hiddeser Straße ein Multifunktionswerkzeug. Zeugen melden ihre Beobachtungen bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090. Bitte schließen Sie Ihre Fahrzeuge immer ab, auch wenn Sie es nur kurz abstellen. Insbesondere zur Nachtzeit suchen derartige Täter diese Gelegenheiten und stehlen die Wertgegenstände aus den Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell