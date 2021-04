Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Lippe. Fahndung nach EC-Karten Betrüger.

Lippe (ots)

Ende Januar stahl ein bislang Unbekannter einer 67-jährigen Frau die Geldbörse aus der Handtasche. Die Tat geschah vermutlich in einem Verbrauchermarkt in Blomberg. Noch am gleichen Tag nutzte ein Mann die EC-Karte des Opfers, um an einem Geldautomaten in Horn-Bad Meinberg einen vierstelligen Eurobetrag vom Konto der 67-Jährigen abzuheben. Dabei wurde der Täter von einer Videokamera aufgenommen. Die Fotos des Mannes dürfen nun aufgrund eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/horn-bad-meinberg-taschendiebstahl-computerbetrug-0 Wer kennt den Mann auf den Bildern oder kann etwas zu seinem Aufenthaltsort sagen? Ihre Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6 in Lemgo unter 05261/9330.

