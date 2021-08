Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - BMW beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag kam auf dem Parkplatz eines Discounters an der Heinrich-Böll-Straße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 16.15 und 16.45 Uhr wurde ein dort geparkter grauer BMW von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. oder Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell