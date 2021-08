Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Bundesstraße 402 bei Meppen zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Der Fahrer eines weißen Skoda war gegen 19.30 Uhr in Richtung Meppen unterwegs. Zwischen Bokeloh und der Auffahrt zur A31 überholte er mehrere Fahrzeuge trotzt des Gegenverkehrs. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell