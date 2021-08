Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Von Fahrbahn abgekommen

Haren (ots)

Am Sonntag kam es auf der Fischteichstraße in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 29-Jähriger war gegen 21.40 Uhr in einem VW in Richtung der Straße Altenschloot unterwegs. Dabei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Seitengraben. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,56 Promille.

