Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rütenbrock - Zeugen gesucht

Rütenbrock (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag die Seitenscheibe eines VW Caddy in der Straße Alter Ortskern in Rütenbrock zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

