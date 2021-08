Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Unter Alkohol- und Drogeneinfluss vor Polizei geflüchtet

Sögel (ots)

Am Samstag hat die Polizei Sögel einen mit vier Personen besetzten Renault aus dem Verkehr gezogen. Der 23-jährige Fahrer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der junge Mann sowie drei weitere Insassen waren gegen 6 Uhr auf der Sigiltrastraße in Sögel unterwegs. Als er durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden sollte, beschleunigte er sein Fahrzeug stark und versuchte sich mit seinem Pkw auf einem Parkplatz zu verstecken. Er konnte wenig später auf dem Parkplatz am Amtsvogtsweg angetroffen und kontrolliert werden. Zur Kontrollzeit stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Er wird sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten müssen.

