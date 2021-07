Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 10.07.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

2 x Verkehrsunfall

1. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 09.07.2021, gegen 09.10 Uhr in Wagenfeld auf der Mindener Straße in Höhe der Einmündung Birkenweg. Hier befuhr eine 43-jährige Frau aus Bissendorf mit ihrem PKW den Birkenweg und beabsichtigte von diesem nach rechts auf die Mindener Straße aufzubiegen. Hierbei übersah sie einen auf dem dortigen Geh/Radweg fahrenden 71-jährigen Pedelec-Fahrer aus Barenburg. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Pedelec-Fahrer stürzte und leicht verletzt wurde.

2. In Barnstorf, Höhe Dammershausen, kam es am Freitag, 09.07.2021, gegen 14.35 Uhr, auf der B 51 einem zu einem Verkehrsunfall. Hier hielt ein 61-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem Lieferwagen auf der B 51 verkehrsbedingt, um abzubiegen. Dies bemerkte ein ihm nachfolgender 32-jähriger Mann aus Sulingen mit seinem Sattelschlepper zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der 52-jährige Beifahrer aus Diepholz in dem Lieferwagen leicht verletzt.

PK Syke

Diebstahl aus Tasche in Syke

Die 83 jährige Geschädigte befand sich in einem Discounter in der Syker Innenstadt und hatte ihre Umhängetasche im Einkaufskorb, welcher im Einkaufswagen stand. Während sie sich Waren in den Regalen anschaute, wurde durch Unbekannt die Brieftasche mit Bargeld, EC-Karte und Dokumenten aus der Umhängetasche entwendet. Es entstand ein Diebstahlschaden von ca. 100 Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer in Syke - Barrien

Am Freitag, den 09.07.2021, kam es gegen 09.40 Uhr in Syke, Sudweyher Straße, in Höhe Eichenstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einen PKW-Fahrer und einem Pedelec-Fahrer. Der 87 jährige Pedelec-Fahrer aus Syke befuhr die L 334 in Richtung Handwerkerhof auf dem Radweg. In Höhe Eichenstraße wollte der Pedelec-Fahrer auf den linksseitig fortgesetzten Radweg wechseln und musste dabei die Fahrbahn überqueren. Dabei übersah er den 61 PKW-Fahrer aus Syke, welcher auch auf der L 334 in Richtung Handwerkerhof fuhr. Der Pedelec-Fahrer stieß mit dem PKW in Höhe der Beifahrertür zusammen und verletzte sich leicht. Es entstand ein Unfallschaden in Höhe von ca. 1.000,00 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Syke - Barrien

Am Freitag, den 09.07.2021, kurz nach 15 Uhr, befuhr die 27 jährige Sykerin mit ihrem PKW die Sudweyher Straße / L 334 aus Richtung Jeebel kommend. Ein älterer Mann fuhr mit seinem PKW aus der untergeordneten Straße Handwerkerhof nach links auf die Sudweyher Straße / L 334 und beachtet die Vorfahrt der Sykerin nicht. Es kommt zu einem Verkehrsunfall. Der ältere Mann fährt jedoch weiter, ohne seiner Pflichten als Verursacher eines Verkehrsunfalles nachzukommen. Hinweise zu dem Verursacher sind vorhanden und werden durch die örtlich zuständige Polizeidienststelle nachgegangen. Es wurde gegen den Verursacher ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gem. § 142 StGB eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Syke - ZEUGENAUFRUF -

In dem Zeitraum vom Montag, den 05.07.2021 - 09.07.2021 ist es zu einer Unfallflucht in der Straße Soot in Syke gekommen. Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug beschädigte die Außenmauer / Umfriedung des Grundstückes, so dass ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro entstanden ist. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gem. § 142 StGB wurde eingeleitet. Wer in dem Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, melde diese bitte bei der Polizei Syke unter 04242/969-0.

PK Weyhe

PK Sulingen

Diebstahl einer Geldbörse aus Wohnhaus

In der Danziger Straße in Sulingen kam es im Zeitraum vom 08.07.2021, 18:30 Uhr bis zum 09.07.2021, 06:00 Uhr zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter betrat das Wohnhaus durch eine unverschlossene Hintertür und entwendete eine Geldbörse. Die Schadenshöhe beträgt rund 300 Euro. Zeugen zu der Tat werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

Diebstahl einer Handtasche und Geldbörse aus Pkw

Aus einem Pkw entwendete ein unbekannter Täter am 09.07.2021 zwischen 11:45 Uhr und 12:20 eine Handtasche mit einer Geldbörse. Die Tat geschah auf dem Camping-Parkplatz am Stadtsee in der Kornstraße in Sulingen. Der Schaden wird mit rund 300 Euro angegeben. Zeugen zu der Tat werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

PI Diepholz Jaschek,POK ---WDL---

