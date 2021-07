Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall mit lebensgefährlich verletzter Fahrerin in Bahrenborstel - Überfall auf Spielothek in Weyhe - Kind in Syke-Ristedt im Sand verschüttet ---

Diepholz (ots)

Hüde - Verkehrsunfall

Beim Abbiegen verursachte gestern gegen 20.20 Uhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin einen Verkehrsunfall. Sie befuhr die Osnabrücker Straße (B 51) und wollte nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw eines 56-Jährigen, der die B 51 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Beide Pkw kollidierten und waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der gesamte Schaden beträgt mindestens 10000 Euro.

Bahrenborstel - Schwerer Verkehrsunfall

Lebensgefährlich verletzt wurde am frühen Morgen des heutigen Donnerstags eine 19-jährige Frau aus Bahrenborstel bei einem Verkehrsunfall. Gegen 05:45 Uhr war die Frau mit ihrem PKW Ford auf der Landesstraße 349 von Bahrenborstel kommend in Richtung Holzhausen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde die schwer Verletzte aus dem Fahrzeugwrack geborgen, ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Der PKW wurde durch den Aufprall total zerstört. Für die Dauer der Bergungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen musste die Strecke bis in den Vormittag hinein gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Sulingen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am gestrigen Mittwochnachmittag wurde eine 19-jährige Frau bei einer Unfallflucht in Sulingen leicht verletzt. Gegen 16:00 Uhr stieß beim Ausparken ein noch unbekannter Fahrzeugführer frontal gegen den mit einer Sichtschutzplane versehenen Bauzaun des Corona-Testzentrums in der Langen Straße. Hinter dem Bauzaun saß die 19-jährige auf einem Hocker, sie wurde durch die Wucht des Aufpralls heruntergeschleudert und verletzte sich dabei. Auch der Bauzaun wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Sulingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Telefon 04271/9490.

Kirchdorf - Einbruch in Schießhalle

In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zur Schießhalle in Kirchdorf, Kuppendorf. Aus der Halle wurden diverse Werkzeuge/Maschinen der Marke Stihl und Hitachi entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0.

Weyhe - Überfall auf Spielothek

Mittwochnacht gegen 23:50 Uhr überfiel en Unbekannter eine Spielothek in der Bahnhofstraße in Kirchweyhe. Der Täter betrat die Spielothek, ging zum Kassentresen und bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Pistole. Das von ihm geforderte Geld steckte die Mitarbeiterin in eine Plastiktüte. Anschließend verließ der Täter die Spielothek und flüchtete. Der Täter wird als 175 cm groß beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover (Kapuze aufgesetzt) und einen schwarzen Mundschutz. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/8066-0, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall und Anzeige wegen Bildaufnahmen

Am Mittwochnachmittag gegen 17:45 Uhr kam es in der Diepholzer Straße in Stuhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Stuhr wollte aus der Lise-Meitner-Straße nach links in die Diepholzer Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden 64-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, der Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Eine 72-jährige Stuhrerin, Beobachterin des Unfalles, hatte nichts Besseres zu tun als ihr Smartphone herauszuholen und Fotos sowie Videos von der Unfallstelle und dem Verletzten zu fertigen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten das Smartphone und fertigten eine Strafanzeige gegen die 72-Jährige.

Syke-Ristedt - Kind verschüttet

Am Mittwoch gegen 18.55 Uhr erhielten der Rettungsdienst und die Polizei die Mitteilung über ein im Warwer Sand verschüttetes Kind. Ein 11-jähriger Junge war beim Spielen in eine selbst gegrabene Höhle im Sand geklettert. Im Spielen brach dann die Höhle zusammen und verschüttete den Jungen. Er konnte nach wenigen Minuten gerettet werden und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Anschließend wurde er verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Kinder beim Spielen zu Hause und insbesondere im nicht häuslichen Umfeld, niemals aus den Augen zu lassen. Auf Spielplätzen, im Wald, am Wasser und eben auch in einer Sandkuhle kann innerhalb von Sekunden eine für das Kind lebensgefährliche Situation entstehen. Die Begleitpersonen müssen jederzeit ihrer Aufsichtspflicht nachkommen.

Syke-Barrien - Brand einer Sitzgruppe

Am Mittwoch um kurz vor 19.00 Uhr meldete eine aufmerksame Anwohnerin einen Brand auf dem Aboretum-Gelände. Bisher noch unbekannte Täter hatten einen Kunststofftisch angezündet und sind geflüchtet. Das Feuer griff schnell auf zwei Kunststoffbänke und einen Baum über. Der Sachschaden am städtischen Eigentum beträgt ca. 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, entgegen.

Bassum - Vorfahrtsregelung missachtet

Am Mittwoch um 16.40 Uhr hat ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten Smart übersehen. Er wollte die L 332 aus Richtung Albringhausen in Fahrtrichtung Karrenbruch überqueren und übersah die 28-jährige Fahrerin, die in Richtung Neubruchhausen unterwegs war. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt; die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt ca. 3500 Euro.

Syke-Barrien - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Montagabend, in der Zeit von 20 bis 21 Uhr, wurde auf dem Netto-Parkplatz in Barrien, Am Handwerkerhof, ein schwarzer Mercedes Vito beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hinterließ ein anderer Verkehrsteilnehmer einen Sachschaden von ca. 1500 Euro, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer in dieser Abendstunde etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

