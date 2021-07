Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - PKW entwendet, in Brand gesetzt und Festnahme ---

Diepholz (ots)

Am Sonntagvormittag entwendete ein zunächst Unbekannter in der Henstedter Straße einen Opel Vectra. Der Halter zeigte den Diebstahl des abgemeldeten Pkw noch am Sonntag bei der Polizei an. Aufmerksame Anwohner meldeten am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr den Brand eines Pkw an einem Waldstück an der Bassumer Landstraße. Noch bei den Löscharbeiten stellte sich heraus, dass es sich um das entwendete Fahrzeug handelt. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten anhand von Spuren am Brandort und einer intensiven Fahndung einen 19-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Nach einer Nacht bei der Polizei, den ersten Maßnahmen und Absprache mit der Staatsanwaltschaft, wurde der 19-Jährige wieder in die Freiheit entlassen.

