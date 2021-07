Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Pkw überschlägt sich B 51 in Diepholz - Einbrecher in Sulingen überrascht - Spielgeräte an Kita in Martfeld beschädigt ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Pkw überschlug sich

Bei einem Verkehrsunfall gestern gegen 16.55 Uhr auf der B 51 im Ortsteil Graftlage überschlug sich ein Pkw, bei einem Ausweichversuch. Die 30-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die 30-Jährige befuhr die B 51 und wollte mehrere vor ihr fahrende Fahrzeuge überholen. Als sie zum Überholen ausscherte und sich neben einem Kleintransporter mit Anhänger befand, scherte dieser auch zum Überholen aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 30-Jährige aus, überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach auf einem Acker liegen. Der 58-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Der Pkw der 30-Jährigen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 20000 Euro.

Kirchdorf - Verkehrsunfall mit Verletzten

Zwei leicht Verletzte, drei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden von mindestens 15000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom gestrigen Nachmittag in Kirchdorf. Gegen 14:25 Uhr ereignete sich der Unfall auf der Bundesstraße 61 im Bereich einer Baustelle. Vor einer installierten Baustellenampel hielten ein PKW und ein Transporter. Der 37-jährige aus Petershagen stammenden Fahrer eines PKW Hyundai fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit nahezu ungebremst auf den stehenden Transporter auf und schob diesen auf den davorstehenden PKW Opel. Der 35-jährige aus Stolzenau stammende Fahrer des Opel wurde ebenso leicht verletzt wie der Unfallverursacher, ein Rettungswagen war zur ärztlichen Versorgung vor Ort. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen während der Bergungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen.

Sulingen - Diebstahl aus Garage

In der Zeit von Sonntag, 22:00 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr, öffneten unbekannte Täter in Sulingen, Weizenkamp, gewaltsam eine auf dem Grundstück befindliche Garage. Aus der Garage wurde ein Feuerlöscher entwendet und auf der Grundstückseinfahrt entleert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Sulingen - Einbrecher überrascht

Am Montag gegen 02:50 Uhr verschafften sich fünf unbekannte männliche Personen Zutritt zu einem Wohnhaus in Sulingen, Heideweg. Die Täter wurden von den Wohnungsinhabern überrascht und flüchteten unerkannt. Ein finanzieller Schaden ist nicht eingetreten. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0.

Martfeld - Spielgeräte an Kita beschädigt

In der Zeit von Freitag, 14.00 Uhr bis Montag, 9.00 Uhr haben bisher noch unbekannte Täter auf dem Spielplatz des Abenteuerlandes in der Schulstraße ihre Zerstörungswut ausgelebt. Beschädigt wurde dort das Spielboot. Wer dort am vergangenen Wochenende etwas gehört oder gesehen hat, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Asendorf - Ohne Führerschein unterwegs

Am Montagabend um 18.00 Uhr kontrollierte die Polizei einen 22-jährigen PKW-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen an der Alten Heerstraße. Es stellte sich heraus, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und auch der VW Bora nicht mehr pflichtversichert ist. Die Weiterfahrt wurde mit sofortiger Wirkung untersagt und nun erwartet ihn zwei Strafverfahren.

Syke - Fahrradfahrer übersehen

Eine 45-jährige Autofahrerin aus Syke hat am Montag früh gegen 7.20 Uhr beim Abbiegen aus der Fichtenstraße auf die Waldstraße einen Fahrradfahrer übersehen, der in Fahrtrichtung "Deutsche Eiche" auf dem Fahrradweg fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der 49-jährige Radfahrer und verletzte sich. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell