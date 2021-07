Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 04.07.2021

Diepholz (ots)

PK Syke

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Bruchhausen-Vilsen

Zwischen dem 27.06.2021 und 03.07.2021 versucht ein unbekannter Täter ein Garagentor sowie ein Fenster eines zur Zeit unbewohnten Wohnhauses in Bruchhausen-Vilsen, OT Engeln, aufzubrechen. Es bleibt jedoch bei dem Versuch. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Tätlicher Angriff auf PVB, Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung, Ladendiebstahl, Hausfriedensbruch in Twistringen

Am 03.07.2021 gegen 05:30 Uhr betritt ein 38-jähriger Mann eine Tankstelle in Twistringen und weigert sich anschließend diese zu verlassen. Zudem entwendet der 38-Jährige aus Twistringen eine Bierdose. Es kommt schließlich zu Beleidigungen, Bedrohungen und zu einer Körperverletzung zum Nachteil der zwei Angestellten der Tankstelle. Bei dem anschließenden Polizeieinsatz ist der Twistringer weiterhin aggressiv und versucht die eingesetzten Beamt:innen zu treten und mit dem Kopf zu stoßen. Die eingesetzten Beamt:innen werden durch den 38-Jährigen fortlaufend beleidigt und bedroht. Da der Twistringer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel steht, wird ihm eine Blutprobe entnommen.

Trunkenheit im Verkehr/Fahren ohne Fahrerlaubnis in Twistringen

In Twistringen in der Straße "Topheide" fällt Polizeibeamt:innen am 03.07.2021 um 23:20 Uhr ein Fahrradfahrer auf, der augenscheinlich alkoholisiert ist. Eine anschließende Überprüfung ergibt, dass der 25-jährige Twistringer tatsächlich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Er hat eine Atemalkoholkonzentration von 2,11 Promille. Daraufhin wird dem Fahrradfahrer eine Blutprobe entnommen.

Am 04.07.2021 um 03:25 Uhr fällt Polizeibeamt:innen wiederum in Twistringen ein Kleinkraftrad auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellen die Polizeibeamten:innen fest, dass der 20-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem steht der Twistringer unter dem Einfluss von Alkohol (0,87 Promille Atemalkoholkonzentration). Auch diesem wird eine Blutprobe entnommen.

PK Sulingen

Scholen - Unfall mit fünf verletzten Personen

Fünf verletzte Personen und Sachschaden, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am gestrigen Samstag auf der Bundesstraße 61 im Bereich Scholen ereignete. Um 12:40 Uhr übersah ein 83-jähriger Pkw-Führer aus Stadthagen, welcher die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bassum befuhr, den vor ihm fahrenden Pkw eines verkehrsbedingt abbremsenden 57-jährigen Delbrückers und kollidierte mit diesem. Im Rahmen des heftigen Zusammenstoßes wurden insgesamt fünf Insassen der beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge glücklicherweise nur leicht verletzt. Diese wurden durch zwei Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei 8.000,-EUR.

Sulingen - Zwei Verkehrsunfallfluchten - Zeugenaufruf

Bereits am Freitagmorgen, zwischen 08:30 und 08:45 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka-Center in der Schützenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter grauer Hyundai im Heckbereich vermutlich bei einem Ein-Ausparkvorgang beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 1.000 EUR.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, auf der Nienburger Straße in Höhe der TAFF Begegnungsstätte. Hier übersah eine weibliche Pkw-Führerin in einem schwarzen Kleinwagen beim Einbiegen von dem dortigen Parkplatz in den Straßenverkehr die von rechts kommende 16-jährige Radfahrerin aus Sulingen. Die Sulingerin stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen am Knie zu. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Die Pkw-Führerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Jugendliche zu kümmern.

Zeugen, welche eines der Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise auf den/die flüchtigen Unfallverursacher/in geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Sulingen unter der Telefonnummer 04271 9490 in Verbindung zu setzten.

PK Weyhe

Fahrten unter Alkoholeinfluss in Stuhr und Weyhe

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:00 h, konnten Beamte des PK Weyhe gleich zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest eines 19-jährigen Fahranfängers aus Bremen bei einer Verkehrskontrolle in Stuhr ergab bei geltender 0,0 Promillegrenze einen Wert von 0,49 Promille. In der Kontrolle eines 21-jährigen Fahrzeugführers aus Bremen in Leeste ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,95 Promille. Beiden Männern wurden auf der Wache des PK Weyhe eine Blutprobe entnommen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

