Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Krad-Fahrer bei Unfall in Weyhe schwer verletzt - Vorfahrt-Unfall in Neubruchhausen - Einbruch in Schwaförden ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Verkehrsunfall

In der Leester Straße in Weyhe kam es am Mittwochabend um 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Ein 21-Jähriger aus Weyhe befuhr mit seinem Pkw die Leester Straße in Richtung Brinkum. Er beabsichtigte nach links auf den Parkplatz einer Bankfiliale abzubiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden 59-jährigen Motorradfahrer. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Stuhr - Zusammenstoß mit Pedelec

Am Mittwochnachmittag um 15:20 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Carl-Zeiss-Straße in Stuhr-Brinkum. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Werner-von-Siemens-Straße und wollte nach rechts in die Carl-Zeiss-Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 58-jährigen Pedelec-Fahrers aus Stuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Stuhrer schwer verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 1600 Euro.

Neubruchhausen - Vorfahrt nicht beachtet

Ein 82-jähriger Bassumer wollte am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr aus der Straße Am Steinkamp auf die Nienburger Straße einbiegen. Hierbei übersah er jedoch eine 65-jährige Twistringerin, die mit ihrem Pkw die Nienburger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den zum Glück niemand verletzt wurde. Der Sachschaden an beiden Pkw beträgt rund 5000 Euro.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Einen Schaden von rund 1500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer*in gestern auf einem Parkplatz an der Amelogenstraße. Das unbekannte Fahrzeug stieß zwischen 07.45 Uhr und 08.30 Uhr vermutlich beim Ein-Ausparken gegen einen Mercedes. Anschließend entfernte sich der / die Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Schwaförden - Einbruch

In der Zeit vom Montag, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 12:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür in Schwaförden, Mallinghausen gewaltsam Zutritt zu einem Werkstatt- und Garagenanbau. Entwendet wurden ein Freischneider sowie ein Werkzeugkasten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Maasen - Diebstahl von Poolzubehör

In Maasen wurde im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch aus dem Gartenbereich in der Straße Allee eine Pool-Filteranlage entwendet. Der Schaden beläuft sich auf über 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell