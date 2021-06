Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sachbeschädigungen in Twistringen - Unfallflucht in Bassum ---

Diepholz (ots)

Twsitringen - Sachbeschädigungen

Bereits in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni ist es in der Georgstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen, bei der die Heckscheibe eines PKW zerkratzt wurde. In der Nacht wurde in Tatortnähe eine Gruppe von ca. vier Jugendlichen gesehen. Die Schadenshöhe wird auf 150 Euro geschätzt. Ebenfalls in Twistringen ist es am 25. Juni im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 14:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrrad auf dem Gelände der Haupt- und Realschule Twistringen gekommen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Sollten Sie Hinweise zu den Sachbeschädigungen oder zu der Gruppe Jugendlicher liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz des Modehauses Maas in der alten Poststraße in Bassum ist es am Dienstag zwischen 14:20 Uhr und 15:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein geparkter, brauner Opel Corsa wurde in dieser Zeit von einem anderen Fahrzeug touchiert. Der Verursacher*in entfernet sich danach, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vermutlich ist das verursachende Fahrzeug grün gewesen. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bassum unter 04241 971680.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell