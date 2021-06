Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Überfall auf Schnellrestaurant in Kirchweyhe - Kleintransporter überschlägt sich in Martfeld ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montag an der Einmündung B 51 / Sulinger Straße entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro. Eine 71-jährige Pkw-Fahrerin wollte gegen 16.50 Uhr von der B 51 kommend nach links in die Sulinger Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw eines 56-Jährigen, der ihr entgegenkam und Richtung Wetschen fuhr. Bei der Kollision beider Pkw wurde die 71-jährige Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sulingen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Schwer verletzt wurde am gestrigen Montag eine 49-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Sulingen. Gegen 10:50 Uhr wollte eine 72-jährige Frau aus Bassum mit ihrem PKW VW Tiguan von der Bahnhofstraße kommend in die Straße Am Bahnhof fahren. Beim Abbiegen von der abknickenden Vorfahrtstraße übersah sie die 49-jährige, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg fuhr und der abknickenden Vorfahrt folgen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radlerin stürzte und sich schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, mehrere Passanten leisteten zuvor vorbildlich Erste Hilfe. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Stuhr - Gasflaschen entwendet

In dem Zeitraum Samstagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 7 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Rudolf-Diesel-Straße in Stuhr Zutritt zu einer Lagerhalle. Dazu wurde über den zwei Meter hohen Zaun geklettert und von dort aus das Zauntor aufgehebelt. Anschließend wurden insgesamt 40 Gasflaschen á 10 kg Kältemittel entwendet. Der Sachschaden beträgt über 5000 Euro.

Weyhe - Raubüberfall

Eine Filiale der Subway Schnellrestaurants im Handelsweg in Kirchweyhe wurde gestern gegen 21.00 Uhr von einem Unbekannten überfallen. Der männliche, 19-bis 22-jährige Täter kam in das Schnellrestaurant und forderte den 20-jährigen Angestellten auf, das Bargeld auszuhändigen. Seiner Forderung verlieh er Nachdruck, in dem er auf eine Pistole in seinem Hosenbund zeigte. Der Angestellte packte das wenige Bargeld in eine Plastiktüte. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der Täter wird als schlank, 19 bis 22-Jahre alt mit langen zum Zopf gebundenen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine gelbe Oberbekleidung und eine dunkle Hose. Die Polizei bittet bei ihren Ermittlungen um Mithilfe von Zeugen, die zur Tatzeit etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Weyhe - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montagmorgen um 5:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Sudweyher Straße. Eine 59-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Sudweyher Straße in Fahrtrichtung Rieder Straße. Nach einer Rechtskurve verlor die Fahrerin aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß der Pkw frontal mit einem Laternenmast zusammen und kam im angrenzenden Feld zum Stehen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Twistringen-Natenstedt - Hochsitz entwendet

Im Laufe der letzten Woche, vom 21.06.21 bis 26.06.21 entwendeten Unbekannte in Natenstedt einen Hochsitz. Der grüne Holz-Hochstand war auf einer Doppelachse montiert und hat einen Wert von ca. 2500 Euro. Wer in der letzten Woche in der Nähe der Hühnerställe etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Syke-Okel - Einbruch am Golfplatz

Auf dem Gelände des Golfplatzes ist in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagvormittag eingebrochen worden. Die Holztüren der beiden "PRO-Hütten wurden gewaltsam geöffnet, im Inneren wurden Schränke aufgebrochen; entwendet wurde aber nichts. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, entgegen.

Martfeld - Kleintransporter verunglückt

In der Hoyaer Straße ist am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr ein Kleintransporter von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Die 44-jährige Fahrerin, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde, kam zunächst ins Schleudern und schließlich ganz nach links von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der Transporter und blieb auf der Fahrerseite liegen. Den Sachschaden konnte die Polizei noch nicht beziffern. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Twistringen - Auffahrunfall

Am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr kam es auf der Großen Straße zu einem Auffahrunfall. Eine 28-jährige Twistringerin übersah, dass eine vor ihr fahrende 39-jährige Twistringerin noch einmal verkehrsbedingt abbremsen musste. An dem VW Passat sowie an dem Honda CR-V entstand ein Gesamtschaden von 10000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht

Ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am Montagabend gegen 19.55 Uhr am Benser Weg auf Höhe der Hausnummer 25 von einem entgegen kommenden PKW von der Straße abgedrängt und verletzte sich dabei leicht. Der oder die Fahrerin des Pkw entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern. Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

