Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Mann mit Messer in der Öffentlichkeit in Sulingen - Exhibitionist in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Mann fuchtelt mit Messer in der Öffentlichkeit

Am Samstagmittag gegen 11.25 Uhr meldeten mehrere Zeugen der Polizei einen Mann auf einer Parkbank mit einem Küchenmesser in der Hand. Der Mann sollte auf einer Bank in der Parkanlage am "Nordsee" sitzen und mit dem Messer Löcher in die Luft stechen. Die sofort entsandten Einsatzkräfte trafen auf die beschriebene Person in unmittelbarer Nähe zum See auf einem Fahrrad. In der Hand, am Lenker, hielt er ein Messer. Als die Einsatzkräfte den Mann ansprachen und ihn aufforderten das Messer wegzulegen, steckte er das Messer in einen Rucksack und legte diesen ab. Anschließend konnte der Mann widerstandslos festgenommen werden. In dem Rucksack befanden sich insgesamt drei Messer. Bei dem festgenommenen Mann handelt es sich um einen 24-jährigen Asylbewerber aus der Elfenbeinküste. Der alkoholisierte Mann wurde während der polizeilichen Maßnahmen zunehmend aggressiver. Auf Beschluss eines Richters wurde der Mann in eine Psychiatrie eingewiesen. Eine konkrete Bedrohung / Körperverletzung hat nicht stattgefunden. Die Polizei hat die Messer und das Fahrrad sichergestellt.

Stuhr - Exhibitionist

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Sonntag, 20.06.2021, in Seckenhausen vor zwei Kindern entblößt. Der Mann hatte sich am Sportplatz in der Timmstraße gegen 12.30 Uhr vor zwei Kindern exhibitionistisch gezeigt, in dem er seine Hose herunterzog. Die beiden Kinder reagierten sofort und verständigten ihre Eltern. Gemeinsam suchten sie danach die Polizei auf, um den Sachverhalt mitzuteilen. Die Polizei hat sofort mit den Ermittlungen begonnen und Zeugen befragt. Den gewonnenen Hinweisen wird zur Zeit nachgegangen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell