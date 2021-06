Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 26.06.2021

Diepholz (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Sulingen

Am Freitag, den 25.06.2021 gegen 19:00 Uhr konnte in der Kornstraße in Sulingen im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine 16-jährige Pkw-Führerin aus Sulingen festgestellt werden, welche sich altersbedingt nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis befand. Beifahrer war der Vater der Jugendlichen, welcher als improvisierter Fahrlehrer fungierte und die illegale Fahrstunde zuließ. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfallflucht in Sulingen - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 25.06.2021, zwischen 17:50 Uhr und 18:10 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines hiesigen Lebensmittelhändlers in der Schützenstraße in Sulingen eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der Heckbereich eines grauen Hyundai durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, welcher anschließend von der Unfallörtlichkeit flüchtete. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000,- EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Straßenverkehr im Twistringen Am Freitagabend, gegen 21:50 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Twistringer mit seinem Fahrrad öffentliche Straßen im Bereich des Central Parkplatzes in Twistringen. Bei einer Kontrolle durch Polizeibeamte wurde festgestellt, dass dieser unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Bei dem 40-jährigen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr mit Kraftfahrzeug Aufgrund von Zeugenangaben soll ein 50-jähriger Twistringer am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, mit seinem Kraftrad unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken öffentliche Straßen befahren haben. Als der 50-jährige angetroffen wurde, stand dieser unter deutlichem Alkoholeinfluss. Bei dem 50-jährigen wurde ebenfalls die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell