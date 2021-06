Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizei Sulingen nimmt Dieseldiebe fest - Einbruch in Tankstelle in Stuhr - Unfallflucht am Krankenhaus in Bassum ---

Sulingen - Zwei Festnahmen nach Dieseldiebstahl

In der Nacht zum Donnerstag gegen 00.15 Uhr wurde der Polizei durch eine aufmerksame Zeugin mitgeteilt, dass im Bereich Heimstatt aus einer abgestellten Zugmaschine Kraftstoff abgezapft wird. Die zeitnah eintreffende Polizeistreife konnte zwei Männer im Alter von 19 und 30 Jahren in ihrem PKW antreffen und vorläufig festnehmen. Die beiden Männer hatten in insgesamt sieben Kanister rund 110 Liter Diesel abgezapft. Sie wurden dem Polizeikommissariat in Sulingen zugeführt, erkennungsdienstlich behandelt und zum eingehend vernommen. Im Anschluss wurden die Beschuldigten wieder entlassen. Der entwendete Dieselkraftstoff von ca. 110 Litern wurde durch die Polizei sichergestellt und an den Eigentümer wieder ausgehändigt.

Ehrenburg (Stocksdorf) - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 07:40 Uhr kam es in Stocksdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrern. Ein 52-jähriger Mann aus Neuenkirchen kam mit seinem Pkw aus einem Wohngebiet und wollte die L 341 überqueren. An der Kreuzung stoppte er seinen Pkw und ließ den Querverkehr passieren. Anschließend fuhr der Mann aus Neuenkirchen los und übersah den Hyundai einer 50-jährigen Fahrerin, die die L 341 befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß und der Pkw der 50-Jährigen landete im Graben. Hierbei verletzte sich die Fahrerin leicht.

Stuhr - Einbruch in Tankstelle

Freitagnacht gegen 2.30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle in der Delmenhorster Straße in Stuhr ein. Die Täter brachen die Außenrollos der Eingangstür auf und zerstörten die Eingangstür mit einem mitgebrachten Gullydeckel. Anschließend wurden diverse Zigarettenschachteln entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 2.200 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Donnerstagnachmittag um 15:20 Uhr kam es in der Hauptstraße in Fahrenhorst zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 58-jähriger Stuhrer beabsichtigte mit seinem Audi vom Parkplatzgelände einer Bankfiliale auf die B 51 einzubiegen. Hierbei übersah er eine auf der B 51 fahrende Pkw-Fahrerin aus Petershagen mit ihrem Ford. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Beifahrerin des Ford leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Syke - Auffahrunfall

Auf Grund eines plötzlichen gesundheitlichen Problems hat eine 38-jährige Bassumerin am Donnerstag gegen 9.20 Uhr ihren VW Golf zu spät abgebremst und ist an der Ampelkreuzung Nienburger Straße / Ernst-Boden-Straße auf den vor ihr stehenden Mercedes aufgefahren. Durch den Aufprall wurde die, in ihrem Mercedes-Benz an der Kreuzung haltende 58-jährigen Frau aus Weyhe, leicht verletzt. Der Daimler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro.

Bassum - Unfallflucht am Krankenhaus

Am Donnerstag wurde in nur 20 Minuten Parkzeit ein nagelneuer, grauer Renault beschädigt, ohne dass der Verursacher sich dazu bekannt hat. Der Pkw war in der Zeit von 12.25 Uhr bis 12.45 Uhr auf dem Krankenhaus-Parkplatz direkt hinter dem Ärztehaus geparkt. Ein vermutlich daneben ein- oder ausparkender PKW verschrammte das Heck des Renault und hinterließ einen Sachschaden von ca. 1000 Euro. Wer dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu melden.

