Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Fünf verletzte bei einem Unfall in Hemsloh - Radfahrer bei Unfall in Bassum schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Hemsloh - Fünf Verletzte bei einem Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag gegen 00.30 Uhr wurden insgesamt fünf Insassen eines Pkw verletzt. Die 24-jährige Fahrerin eines Audi SUV befuhr die Straße Am Großen Moor von Dörpel in Richtung Holte. Als plötzlich Wild die Straße überquerte, erschrak sie und verriss das Lenkrad. Hierdurch geriet der Pkw von der Straße in den Seitenraum und touchierte zwei Bäume, bevor er zum Stillstand kam. Im Pkw befanden sich noch ihr 24-jähriger Begleiter sowie drei Kinder im Alter von 1, 4 und 6 Jahren. Alle Fünf hatten Glück und wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mindestens 4500 Euro.

Stuhr - Zusammenstoß mit Pedelec

Am Mittwochnachmittag gegen 15:40 Uhr kam es in der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw. Der 81-jährige Bremer befuhr die Bremer Straße auf dem beidseitig freigegebenen Radweg entgegen des Verkehrs in Fahrtrichtung Bremen. Ein 48-jähriger Achimer beabsichtigte mit seinem BMW aus einer Ausfahrt auf die Bremer Straße einzubiegen. Dabei übersah er den Pedelec-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Bremer verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden beträgt ca. 1100 Euro.

Bassum - Radfahrer schwer verletzt

Am Mittwoch früh um 05.30 Uhr wollte eine 32-jährige Bassumerin aus dem Hasseler Weg nach rechts auf die Bremer Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen Radfahrer, der an der Bremer Straße fuhr. Der 46-jährige Bassumer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw sowie am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Syke - Auffahrunfall

Auf Grund eines Rückstaus vor einer Ampel an der Herrlichkeit musste ein 71-jähriger Ristedter am Mittwoch gegen 13.00 Uhr sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte eine nachfolgende 66-jährige Okelerin zu spät und fuhr mit ihrem BMW auf den haltenden Seat auf. Der 71-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 3000 Euro.

Syke-Barrien - Verkehrsunfall

Um kurz vor 17.00 Uhr wollte eine 69-jährige Weyherin mit ihrem Pkw vom Gelände des Baumarktes auf die Bundesstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen 52-jährigen Autofahrer aus Nienburg, der in Richtung Nienburg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entsteht Totalschaden an dem Renault und auch an dem Fiat; beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand; der Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro.

Syke-Wachendorf - Verkehrsunfall

Trotz des Überholverbotes hat am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr eine 52-jährige Nienburgerin auf Höhe der Tankstelle in Wachendorf einen vor ihr fahrenden LKW überholt. In dem Moment wollte ein 82-jähriger Mann aus Bruchhausen-Vilsen aus der Straße "Am Holzkamp" nach rechts auf die Bundesstraße einbiegen und übersah dabei den VW Golf, der sich im Überholvorgang auf seiner Fahrspur befand. Durch den Zusammenprall wurden beide Personen verletzt und mussten per Rettungswagen und per Rettungshubschrauber in Bremer Krankenhäuser gebracht werden. Die Bundesstraße war für kurze Zeit gesperrt. Sowohl der VW Golf als auch der Renault Megane waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell