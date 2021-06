Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizei Syke sucht Fahrrad-Eigentümer - Auffahrunfall in Stuhr mit verletzter Fahrerin ---

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall

Sonntagabend gegen 20 Uhr kam es auf der B 51 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Auffahrunfall. Ein Rettungswagen befuhr mit Sonder- und Wegerechten die Delmenhorster Straße in Fahrtrichtung Stuhr. Aufgrund einer roten Ampel fuhr der Rettungswagen langsam an den Kreuzungsbereich zur Hauptstraße heran. Eine 27-jährige Bremerin sowie eine 24-jährige Stuhrerin befuhren die Hauptstraße hintereinander in Fahrtrichtung Bremen. Die Bremerin führte bei Erblicken des Rettungswagens mit ihrem Kia eine Vollbremsung durch. Die Stuhrerin konnte mit ihrem VW nicht so schnell abbremsen und fuhr auf den Kia auf. Die Stuhrerin wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 18000 Euro.

Twistringen - Eigentümer gesucht (Foto)

Die Polizei konnte bereits Anfang Juni in Twistringen ein Fahrrad (Foto) sicherstellen. Das schwarze City Rad "touring star" konnte bis heute keinem Eigentümer zugeordnet werden. Wer kann Hinweise zum Eigentümer oder Nutzer des abgebildeten Fahrrades geben? Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum-Nordwohlde - Diebstahl

Am Sonntag in der Zeit von 00.00 Uhr bis 07.00 Uhr entwendeten Unbekannte von einem Grundstück in der Nordwohlder Dorfstraße insgesamt acht größere Blumenkübel mit je vier Pflanzen (Begonien). Der Schaden wird auf über einhundert Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Siedenburg und Schwaförden - Diebstähle

Am letzten Wochenende habe Unbekannte allerlei Zubehör für Swimmingpools entwendet. In der Kornstraße in Siedenburg wurde in der Zeit von Samstag bis Sonntag eine Leiter und ein Kescher entwendet. In der Hauptstraße in Schwaförden nahmen die Diebe eine Filteranlage, ein Rollbrett und eine Kabelschutzbox mit. Der gesamte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell