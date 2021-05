Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin gestürzt (28.05.2021)

Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz (ots)

Einen Bordstein im zu spitzen Winkel angefahren und sich so bei einem folgenden Sturz eine Kopfplatzwunde und einen verstauchten Daumen zugezogen hat sich eine 46-jährige Radfahrerin am Freitagvormittag, gegen 10.15 Uhr, auf der Bahnhofstraße in Ludwigshafen. Eintreffende Rettungskräfte nahmen sich der leicht verletzten Frau an und behandelten diese.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell