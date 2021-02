Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Wohnungseinbrüche am Sonntag

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag (14.02.) ist die Polizei zu zwei Wohnungseinbrüchen gerufen worden. Gegen 14:00 Uhr musste die Eigentümerin einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Uhlweg feststellen, dass die Terrassentür aufgebrochen wurde. Am Vortag gegen 19:00 Uhr war noch alles in Ordnung. Die Wohnungsmieterin war kurz zuvor ausgezogen, so dass die Täter beim Durchsuchen der Wohnung keine Wertgegenstände gefunden haben dürften. Der entstandene Schaden an der Terrassentür wird auf circa 900 Euro geschätzt.

Gegen 19:27 Uhr ist ein schlafender Wohnungsbesitzer in seiner Erdgeschosswohnung im Dünnhofweg durch Geräusche wach geworden. Offenbar haben Einbrecher eine Tür zum Wintergarten sowie eine Terrassentür aufgebrochen und dabei Lärm verursacht. Sie haben in einem Nachbarzimmer neben dem Schlafzimmer einen Schrank durchsucht und eine Armbanduhr sowie Schmuck entwendet, bevor sie anschließend unerkannt flüchteten.

Die Täter konnten trotz intensiver Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Zu den Tatorten wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensicherung durchzuführen.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ct)

