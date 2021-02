Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - 34-Jähriger schlägt mit Fäusten nach Beamten

Burscheid (ots)

Am Donnerstag (11.02.) leistete ein 34-jähriger Burscheider im Zuge einer Personenkontrolle massiven Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Der Mann war alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Eine Zeugin meldete der Polizei gegen 19:44 Uhr ein Auto mit frischen Unfallspuren auf einem Parkplatz in der Pastor-Löh-Straße.

Als die Polizisten eintrafen und den 34-jährigen Fahrer auf den Tatverdacht der Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss ansprachen, versuchte der Burscheider fußläufig in Richtung Griesberger Straße zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann zunächst einholen und festhalten, der 34-Jährige aber wehrte sich mit Fäusten, nahm Anlauf und ging mit erhobenen Fäusten erneut auf die Beamten los. Um einen weiteren Angriff und eine Flucht zu verhindern, setzten die Polizisten notgedrungen Pfefferspray ein und legten dem aggressiven Mann Handschellen an. Der 34-Jährige klagte über Schmerzen und wurde in Begleitung der Beamten in eine Augenklinik gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Der 34-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis; der Vorwurf der Unfallflucht konnte jedoch im Verlauf der Ermittlungen entkräftet werden. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell