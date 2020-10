Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverkehrswacht Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.10.2020

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Einweihung von 70 neuen Fahrrädern der Jugendverkehrsschule

Die Kreisverkehrswacht Heilbronn e.V. hat am Donnerstag, den 08. Oktober 2020 insgesamt 70 neue Kinderfahrräder eingeweiht. Diese werden künftig tagtäglich in der Jugendverkehrsschule im Landkreis Heilbronn eingesetzt. Der erste Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Heilbronn, Harald Lepple, stellt bei seiner Begrüßung die Wichtigkeit der Radfahrausbildung heraus. "Nur durch den Schulterschluss der beteiligten Institutionen Polizei, Schule, Kreisverkehrswacht und der kommunalen Träger kann eine so elementare und nachhaltige verkehrspräventive Maßnahme wie die Radfahrausbildung gelingen." Die Jugendverkehrsschule ist seit den 1950er Jahren fester Bestandteil schulischer Verkehrserziehung und ein Schlüssel zur Verbesserung der Verkehrssicherheit von Kindern und Jugendlichen im Straßenverkehr in Baden-Württemberg. Sie wird lehrplanmäßig in allen Grundschulklassen der Jahrgangsstufe 4 und bei Förderschulen in Klassenstufe 5 umgesetzt. Im Landkreis Heilbronn durchlaufen jährlich etwa 3.400 Schülerinnen und Schüler aus den 46 Landkreisgemeinden diese theoretische und fahrpraktische Ausbildung. "Dass die Radfahrausbildung den Grundpfeiler einer sicheren Teilnahme am Straßenverkehr darstellt, zeigen schon die seit Jahren geringen Unfallzahlen bei Rad fahrenden Kindern. In den vergangenen fünf Jahren wurde im Präsidiumsbereich kein Kind auf dem Fahrrad getötet," hob der Leiter der Schutzpolizeidirektion im Polizeipräsidium Heilbronn, Thomas Lüdecke, hervor.

Hierfür stellt das Polizeipräsidium Heilbronn 20 besonders geschulte Polizeibeamte zur Verfügung, die sich schwerpunktmäßig um die Radfahrausbildung der präsidiumsweit jährlich etwa 8.100 Schülerinnen und Schüler kümmern. Nach Ansicht von Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer und selbst auch beratendes Mitglied des Präsidiums und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates der Deutschen Verkehrswacht, wirke die Arbeit mit den Kindern über den unmittelbaren Sicherheitsgewinn hinaus. "In jungen Jahren werden Einstellungen für das Leben geprägt. Hier haben wir es in der Hand, ob wir später aufmerksame und rücksichtsvolle Verkehrsteilnehmer haben", so Brockmann. Deshalb sei hier jeder Euro und jede ehrenamtliche Stunde gut investiert.

Die Kosten für die 70 neuen Kinderfahrräder belaufen sich auf etwa 23.000 EUR. Dank der Unterstützung des Landkreises Heilbronn, der Unfallforschung der Versicherer (UDV) und der Sozialstiftung der Kreissparkasse Heilbronn konnte die Finanzierung der Räder sichergestellt werden.

Mehr zur Unfallforschung der Versicherer:

Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) (www.udv.de) im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) (www.gdv.de) forscht und berät seit über 50 Jahren im Dienste der Verbesserung der Sicherheit und der Unfallvermeidung auf Deutschlands Straßen. Sie ist gleichzeitig einer der größten Auftraggeber für universitäre und außeruniversitäre Verkehrssicherheitsforschung. Die UDV pflegt den Austausch mit anderen in der Verkehrssicherheitsarbeit tätigen Institutionen. Die deutschen Versicherer bekennen sich damit ausdrücklich zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für die Verkehrssicherheit.

