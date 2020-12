Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Geschwindigkeitskontrollen in der Ludwigsstraße

JockgrimJockgrim (ots)

Am 05.12.2020 wurden zwischen 16:15 Uhr und 17:20 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Ludwigsstraße durchgeführt. Hierbei überschritten neun der 50 gemessenen Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h. Der "Spitzenreiter" wurde an diesem Tage mit 44 km/h gemessen.

Weiter wurden durch die Beamten mehrere Radfahrer im Kindesalter mit defekter oder fehlender Beleuchtung angehalten und für die Gefahren einer Teilnahme am Straßenverkehr in der Dunkelheit ohne Beleuchtung sensibilisiert.

Rückfragen bitte an:

Hinweise und Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell