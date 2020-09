Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Vilich: Zwei E-Scooter-Fahrer nach Rotlichtverstoß kontrolliert - Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 20.09.2020 kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei zwei E-Scooter-Fahrer nach einer beobachteten Missachtung des Rotlichtes einer Ampelanlage im Kreuzungsbereich Sankt Augustiner Straße / Königswinterer Straße in Bonn Vilich. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Fahrer wurden schließlich gegen 01:10 Uhr im der Bereich Rheindorfer Straße angehalten und kontrolliert. Hierbei nahmen die Einsatzkräfte Alkoholgeruch in der Atemluft der beiden Scooterfahrer wahr. Nachdem Atemalkoholtests bei den Fahrern Werte von rund 1,1 und 1,2 Promille ergeben hatten, wurde für beide die Entnahme jeweils einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet. Da der 21-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde ihm das Führen entsprechender Kraftfahrzeuge bis aus weiteres untersagt. Seinen Führerschein führte der junge Fahrer nicht mit. Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen.

