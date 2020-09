Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrolle in Alfter - Verdacht des Fahrens unter Drogeneinwirkung - Ermittlungsverfahren gegen 25-Jährigen

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 17.09.2020, gegen 23:20 Uhr, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiwache Duisdorf auf der Straße "Olsdorf" in Alfter einen Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Drogeneinwirkung. Nachdem ein Drogenvortest diesen Verdacht bestätigte wurde zur weiteren Beweissicherung die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus angeordnet. Dem 25-jährigen Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Das zuständige Verkehrskommissariat 2 führt die weitergehenden Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung.

