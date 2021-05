Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Dettingen) Linienbus mit Farbe besprüht - Polizei bittet um Hinweise (21. - 25.05.2021)

Konstanz, Dettingen (ots)

Im Zeitraum vom Abend des vergangenen Freitags, 21.05., bis Dienstagvormittag, 25.05., haben unbekannte Täter einen in der Hegener Straße abgestellten Linienbus mit Lackfarbe besprüht und so rund 2000 Euro Sachschaden an dem Bus verursacht. Die Unbekannten sprühten dabei verschiedene Schriftzüge und Zahlenkombinationen auf die Seitenwände sowie auf das Heck des Linienbusses. Die Polizei Allensbach ( 07533 9715-0) hat entsprechende Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Farbschmierern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell