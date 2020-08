Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Binnenschiff fährt mit Zement beladen "im spitzen Winkel" ins rechte Mainufer. Der Schiffsführer stand unter Alkoholeinfluss.

Hanau / Groß-Auheim (ots)

Die Wasserschutzpolizei Frankfurt wurde von einem Zeugen über ein außergewöhnliches Schiffsmanöver informiert. Dabei soll das mit 1300t Zement beladene Gütermotorschiff in Höhe Großauheim (Main-Km 60), ca. 600m oberhalb der Eienbahn-/Straßenbrücke Auheim, auf der Talfahrt im "spitzen Winkel in das rhechtsmainische Ufer gefahren" sein. Nach kurzem Verweilen setzte das Güterschiff seine Talfahrt fort. In Zusammenarbeit mit der Polizeistation Mühlheim konnte ein deutlicher Alkoholwert bei dem Schiffsführer festgestellt und die Weiterfahrt verboten werden. Nach Polizeiangaben beabsichtigte der Schiffsführer anschließend noch sein Auto an Land zu verbringen, um damit mobil zu bleiben. Somit darf er sich im Laufe des morgigen Tages seinen Autoschlüssel auf der Polizeiwache, nach erneutem Aloholtest, abholen.

Glücklicherweise wurde bei dieser Trunkenheitsfahrt auf dem Main niemand verletzt. Die Schadensermittlung am Ufer und am augenscheinlich funktionsfähigen Schiff dauern derzeit an. Sobald eine einsatzbereite Schiffsbesatzung und ein technisch einwandfreies Schiff nachgewiesen wird, kann das Weiterfahrverbot aufgehoben werden.

