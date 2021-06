Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung PI Diepholz vom 19.06.2021

Diepholz (ots)

Drebber: Straßenverkehrsgefährdung

Am Samstag, 19.06.2021, kam es gegen 10:35 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Zum Vorfallszeitpunkt befuhr eine 43-jährige Radfahrerin aus Drebber die Dorfstraße. Als ein Pkw unter Missachtung des Vorfahrt gewährenden Verkehrszeichens aus dem Mittelweg ungebremst die Kreuzung passierte, konnte sie soeben noch bremsen und einen Zusammenstoß verhindern. Bei dem Pkw handelte es sich um einen schwarzen Kombi der Marke Volvo. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Diepholz unter 05441/9710 in Verbindung zu setzen.

Diepholz: Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 18.06.2021, kam es zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkplatz des Rathauses geparkter VW Polo wurde vermutlich durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Diepholz unter 05441/971-0 zu melden.

Lemförde: Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 18.06.2021, kam es gegen 16 Uhr in der Hauptstraße in Lemförde zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten KIA und entfernte sich dann, ohne den Schaden anzuzeigen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Diepholz unter 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

Rehden: Pkw überschlägt sich

Am Freitag, 18.06.2021, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 18-jährige alleinige Unfallbeteiligte befuhr zuvor mit seinem Opel Corsa die Düversbrucher Straße in Rehden und kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw drehte sich und überschlug sich in der weiteren Folge. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt.

Polizeikommissariat Syke

Sachbeschädigung durch Graffiti, Zeugen gesucht In der Nacht vom 17.06. auf den 18.06. kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an der Grundschule am Lindhof in Syke. Dabei wurden eine Tischtennisplatte sowie eine Beetumrandung mit dem Graffiti-Tag "57" besprüht. Bei einem Graffiti-Tag handelt es sich um ein Signaturkürzel des Graffiti-Sprühers. Zeugen die Angaben zur Tat oder zu dem Graffiti-Tag machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Syke in Verbindung zu setzen. (Polizei Syke: 04242/ 9690)

Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr, gerät die 68-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Bei dieser wird festgestellt, dass sie deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Bassum, Zeugen gesucht Am Donnerstag den 17.06. zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das auf dem Parkplatz des Inkoop Marktes in Bassum geparkte Fahrzeug des 36-Jährigen Geschädigten. Es entsteht ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeugen zu diesem Verkehrsunfall können sich bei der Polizei in Bassum unter der Telefonnummer: 04241/ 802910 melden.

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am 18.06.2021, um 20:20 Uhr, befährt ein 24-Jähriger mit seinem Motorrad die Hoyaer Straße (Kreisstraße 14). In einer Rechtskurve kommt der Motorradfahrer alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der 24-Jährige erleidet bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen.

Polizeikommissariat Weyhe

Diebstahl einer Fahrradtasche in 28816 Stuhr Brinkum Am Freitag, gegen 11:00 Uhr stellte ein 34jähriger Mann aus Weyhe seine mit persönlichen Gegenständen befüllte Fahrradtasche am Eingang eines Fahrradfachgeschäftes in der Jupiterstraße in Brinkum ab. Den kurzen Aufenthalt des Mannes im Geschäft nutzte ein unbekannter Täter, um die Tasche an sich zu nehmen und unerkannt damit zu entkommen. Der Schaden bzw. Wert des Diebesgutes wurde mit ca. 200 Euro angegeben.

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person unter Beteiligung eines Hundes und eines Kraftrades in 28816 Stuhr Varrel Am Freitag, gegen 21:20 Uhr befuhr ein 81-jähriger aus Stuhr mit seinem Motorroller die Varreler Landstraße von Varrel in Richtung Moordeich, als kurz vor der Einmündung zur Straße Meenheit ein Hund völlig unerwartet von einem Grundstück auf die Straße lief. Der Rollerfahrer prallte mit dem Tier zusammen, stürzte hierdurch und erlitt in der Folge schwere Verletzungen, so dass er schließlich mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der Hund erlitt leichte Verletzungen und wurde direkt von seinem Besitzer in Obhut genommen. Am Roller des 81-jährigen entstand ein Schaden von ca. 700 Euro.

