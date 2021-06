Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Verkehrsunfallflucht in Diepholz

Diepholz (ots)

Am 18.06.2021 hatte eine 58jährige Frau aus Wetschen in der Zeit von 11:30 - 13:00 Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz vor dem Rathaus in Diepholz abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurück kehrte bemerkte sie einen Unfallschaden. Der Verursacher hatte sich nicht um den Schaden gekümmert. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Diepholz. Tel: 05441-9710

