POL-BI: Betrunkener PKW-Fahrer fährt gegen Liegenbleiber

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Brake-

Nach einem Unfall mit einem im Schnee steckengebliebenen PKW in der Maagshöhe am Mittwoch, 10.02.2021, stellten die Polizisten bei einem Fahrer vorherigen Alkoholkonsum fest.

Ein 33-jähriger Löhner bog gegen 17:20 Uhr mit seinem BMW von der Grafenheider Straße in die Straße Maagshöhe in Richtung Neuwerkstraße ab. Nach einigen Metern blieb der PKW in der geschlossenen Schneedecke in der Steigung stecken. Der 33-Jährige stieg aus, organisierte sich aus der Nachbarschaft Hilfsmittel und begann sein Fahrzeug freizuschaufeln. Aus Richtung Neuwerkstraße näherte sich ein Mazda dem Schneeschipper. Der 60-jährige Fahrer aus Bielefeld versuchte an dem liegengebliebenen BMW vorbeizufahren, stieß dabei mit der Front gegen die BMW-Front. Es gelang den Fahrern die PKWs auseinanderzuschieben, jedoch konnten sie sich dann nicht einigen, so dass die Polizei benachrichtigt wurde.

Die Polizisten bemerkten bei der Befragung am Unfallort Alkoholgeruch bei dem Bielefelder. Der Alkoholtest des 60-Jährigen verlief positiv. Ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe und die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.

