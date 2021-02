Polizei Bielefeld

POL-BI: 5. Nachtrag zur Wetterlage auf der A2: Verkehrslage hat sich normalisiert

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / BAB 2 - Die Verkehrslage auf den ostwestfälischen Autobahnen hat sich in weiten Teilen normalisiert. Eine latente Gefahr ging bis in die Morgenstunden noch vereinzelt von Lkw-Fahrern aus, die in den Zu- und Abfahrten der vollen Park- und Rastplätze parkten. Die Polizei forderte sie zur Weiterfahrt auf.

Aufgrund der bestehenden Baustellen auf der A2, in Fahrtrichtung Hannover, kommt es zwischen Vlotho West und dem Kreuz Bad Oeynhausen zu stockendem Verkehr und Staubildung.

Kurzzeitige witterungsbedingte Störungen sind nicht auszuschließen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell