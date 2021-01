Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Auseinandersetzung unter Jugendlichen - Polizei sucht Zeugin +++

OldenburgOldenburg (ots)

Am vergangenen Samstag hat sich in der Klävemannstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen ereignet. Die Polizei geht derzeit von einem Raubdelikt aus und hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet. Gesucht wird in diesem Zusammenhang eine jungen Rollerfahrerin, die die Tat möglicherweise beobachtet hat.

Nach den Erkenntnissen der Polizei hatte sich ein 15-jähriger Schüler im 14.50 Uhr mit zwei ihm flüchtig bekannten Jugendlichen im Gebäude des Oldenburger Bahnhofs getroffen. Gemeinsam sei man dann durch die Klävemannstraße gelaufen, wo die drei sich in einen Innenhof begaben. Der 15-Jährige schilderte, dass die beiden Jugendlichen ihm dort die Geldbörse und seine Mütze entwendet hätten. Dabei sei er auch mehrmals geschubst worden. Nach der Tat seien die Täter in Richtung Stau geflüchtet.

Noch während der Tathandlung sei nach Angaben des Opfers eine etwa 20- bis 30-jährige, blonde Frau mit einem Motorroller in den Innenhof gefahren. Von dieser Frau, die einen grauen Mantel trug, erhofft sich die Polizei weitere Details zum Tatgeschehen.

Die Rollerfahrerin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich direkt mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (5296)

