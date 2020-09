Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gleiszellen-Gleishorbach (ots)

Am Samstag, den 05.09.2020 gegen 10:35 Uhr kam es auf der B48 in Fahrtrichtung Bad Bergzabern im Bereich der Abfahrten bei Gleiszellen-Gleishorbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein Verkehrsteilnehmer musste bei einem Abbiegevorgang verkehrsbedingt warten, was ein nachfolgender Pkw-Fahrer zu spät erkannte, sodass er auf den wartenden Pkw auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Die ungefähre Sachschadenshöhe betrug mindestens 20.000,-EUR. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

